«Ничего страшного»: мощнейшая лавина снесла мост в Красной Поляне В Красной Поляне снежная лавина снесла мост

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи лавина снега снесла мост через ручей, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «Москва 24». На них видно, как огромная куча снега несет металлическую конструкцию вниз с горы. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел неподалеку от бобслейной трассы. На тот момент на ней никто не занимался. Пресс-служба МЧС России заявила «Подъему», что «ничего страшного не происходит».

Информация уточняется. Но данный момент ни пострадавших, ничего нет. Помощи МЧС России не требуется. Объект справляется самостоятельно. На данный момент ничего страшного там не происходит, — говорится в сообщении ведомства.

Неделю назад Госавтоинспекция Сочи перекрыла движение для автобусов и грузовиков по единственной трассе от села Магри до населенного пункта Дагомыс. В регионе наблюдался обильный снегопад, местами гололедица, ветер до 15–20 м/с. Позднее движение по трассе было восстановлено.

12 февраля МЧС по Краснодарскому краю предупредило об опасности схода лавин на высоте свыше 1,5 тысячи метров. Жителям и гостям Сочи рекомендовали отказаться от отдыха у воды и походов в горы, а также не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или иными конструкциями.