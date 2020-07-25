Несанкционированные акции в поддержку Фургала начались в городах ДФО

https://static.news.ru/photo/c01ad846-ce23-11ea-9488-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Очередные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались в городах Дальнего Востока, в том числе в Хабаровске и Владивостоке.

Точной статистики пока нет, но журналисты утверждают, что 25 июля на улицах Хабаровска было не меньше людей, чем в прошлый раз, во Владивостоке акция немногочисленная.

Люди идут по улице под лозунгами «Свободу», «Пока мы едины — мы непобедимы», «Мы здесь власть».

Вся улица Тургенева забита митингующими. Считать людей будем позже, но пока просто констатируем, что протестующих тысячи, — передаёт DVHAB.

Отмечается, что по пути протестующим раздают квас, питьевую воду и семечки.

Акции протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края проходят уже две недели, с 11 июля 2020 года. Как правило, люди массово собираются в выходные. По разным данным, на улицы выходит от 10 тысяч до 50 тысяч человек.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля возле своего дома в Хабаровске. Его подозревают в организации убийств предпринимателей, которые были совершены на Дальнем Востоке в 2004 и 2005 годах. Фургал отрицает свою вину. Его увезли в Москву.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. После этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв решил покинуть Хабаровск во время проведения митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и совершить облёт региона.