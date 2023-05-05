Названы последствия разрушения созданного Зеленским мифа об Артемовске «Известия»: Зеленскому аукнется создание мифа об Артемовске как о неприступной крепости

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский создал на Западе миф об Артемовске (Бахмуте) как о «неприступной крепости». Положение подразделений ВСУ в городе тяжелое, и когда они его сдадут, украинский лидер понесет огромные репутационные потери, заявил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в ДНР.

Артемовск объявили неприступной крепостью, сейчас Зеленский постоянно говорит об этом за границей. Но скоро этот миф рухнет. В принципе, нам немного осталось, — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, противнику в Артемовске не приносят успеха контратаки. Сейчас бои идут на западе города в последних кварталах, застроенных многоэтажками. При потери этих позиций ВСУ придется откатываться за пределы города, отмечает издание.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что 4 мая российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска. Военные продолжают бои в западной части города. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.