Назван регион РФ с наименьшим суточным приростом заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией назвал регион с наименьшим приростом заболевших COVID-19. Этим регионом оказался Дагестан.

В северо-кавказской республике темп прироста за сутки составляет 0,5%. Также в число лидеров по этому показателю входят Татарстан и Чувашия – 0,6%. Прирост в Московской области, в ХМАО и в Републике Марий Эл составляет 0,7%.

Нарастающим итогом выявлено 1 753 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, - сказано в сообщении оперштаба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суточный прирост заболевших COVID-19 по России по-прежнему превышает отметку в 20 тысяч человек. По данным на утро 7 ноября, за 24 часа выявлено 20 396 заболевших.