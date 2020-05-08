Над Мамаевым курганом прошёл воздушный парад в честь Дня Победы

https://static.news.ru/photo/ee19e9da-91d8-11ea-8a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Авиационный парад прошёл над Мамаевым курганом в Волгограде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы Южного военного округа, боевые самолёты и вертолёты пролетели над памятником после того, как губернатор Андрей Бочаров от имени всех жителей области возложил цветы к тумбам городов-героев в зале Воинской Славы, к Малой братской могиле и могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

В небе над Мамаевым курганом пролетели вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолёты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в небе над Красной площадью в Москве провели воздушный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также в честь Дня Победы президент Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.