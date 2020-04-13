На въездах в Москву образовались пробки из-за проверок ДПС

https://static.news.ru/photo/4ca0136a-7d68-11ea-82ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД проверяют автомобили, которые пытаются попасть в столицу. Из-за этого в разных районах образовались многочисленные заторы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Проверки автомобилей, прибывающих в Москву, которые проводят сотрудники ДПС, вызвали пробки на многих въездах. Не исключено, что со среды дорожная ситуация на въездах в город ещё ухудшится, потому что сотрудники начнут проверять электронные пропуска у водителей, — пояснил собеседник ТАСС.

До этого инсайдер рассказывал, что на всех въездах в столицу перекрыли несколько полос дорожного полотна, а автомобилистам оставили для проезда две-три полосы. Сотрудники ДПС ограничили проезд в Москву для машин с номерами других регионов. Исключение составили только автомобили, зарегистрированные в Москве или Московской области.

Источник сообщил, что водителей из других областей разворачивают на постах, если у них нет веской причины для проезда в столицу.

Сейчас ГИБДД контролирует 160 въездов в город. При этом другой собеседник рассказал, что в ближайшее время такие же меры примет и Московская область, куда не будут пускать машины не из Московского региона.

Как писал NEWS.ru, 13 апреля на портале мэра столицы начали оформлять пропуска для поездок по Москве и области. Пропуск требуется для передвижения начиная с 15 апреля.