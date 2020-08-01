Может затопить: на Сочи надвигается мощный ураган

https://static.news.ru/photo/4e19c9e2-d417-11ea-9c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные службы Сочи приведены в состояние повышенной готовности. На курорт надвигается непогода, в результате которой могут оказаться затопленными городские улицы.

В течение ближайших суток ожидаются сильные грозовые дожди с градом. Порывы шквалистого ветра будут превышать 20 метров в секунду. МЧС распространило штормовое предупреждение, в котором жителей и гостей попросили проявлять бдительность и без крайней необходимости не покидать дома.

Там отметили, что из-за разгула стихии реки станут полноводными и могут выйти из берегов. Кроме этого, возможны размывы берегов и земляных насыпей дорог, железнодорожных путей, а также повреждение линий электропередачи. При неблагоприятном стечении обстоятельств не исключено нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.

Подобные предупреждения гражданам — не нагнетание ситуации. Август и сентябрь для южного города — самые сложные в этом отношении. Из-за капризов погоды здесь нередко происходят наводнения и смерчи. При этом прохождение циклонов через зону субтропического климата влечёт за собой особо сильные осадки.

Нередко происходит явление, которые местные чиновники потом объясняют термином «залповый дождь» — когда за считанные часы выпадает треть, а иногда и половина месячной нормы. Это вызывает резкое повышение уровня рек, в низинных районах они выходят из берегов, затапливая улицы и первые этажи домов. Горный рельеф и улицы с большим уклоном превращают потоки воды в бурлящие реки, которые несут с собой камни, ветки деревьев, срывают асфальт и могут унести людей, животных и автомобили.

Известны случаи, когда такая стихия приводила к смерчам и ураганам, причинявшим большой урон. Самый известный произошёл в сентябре 2001 года, когда практически полностью была уничтожена база городских автобусов, птицефабрика, несколько пансионатов и серьёзно пострадал парк экзотических южных растений.

Бывают ситуации, когда сошедший сель отрезает от мира целый населённый пункт. Не раз случались оползни, которые надолго прерывали движение по единственной ведущей в город федеральной автотрассе или прерывали движение поездов, курсирующих по узкой полоске суши между горной грядой и морем.

Нередко такие стихии приводят к гибели людей. Так, в августе 2018 года потоком воды, бурлящим по улице, в люк ливневой канализации затянуло ребёнка. Мощным потоком мальчика унесло в море, где некоторое время спустя его тело нашли спасатели. Случались и другие жертвы.

Тем не менее, несмотря на своенравность черноморской погоды, россияне по-прежнему выбирают для лечебно-оздоровительного отдыха санатории Краснодарского края. Как писал NEWS.ru, лидерами среди туристов в июне, помимо Сочи, стали Анапа и Геленджик. Помимо них туристы предпочитают города Крыма, Ставропольского края, Алтая и Башкирии.

С августа прибавился ещё один повод отправиться к сочинским берегам. Через курорт можно добраться до Абхазии, граница с которой была открыта после длительного ограничения, введённого на фоне пандемии коронавируса. В первые же часы из России выехали сотни автомобилей.