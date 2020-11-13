На московские стройки «точечно» завозят мигрантов

https://static.news.ru/photo/ae25875e-2660-11eb-bb8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за пандемии на стройках столичного региона возник дефицит рабочей силы, так как часть мигрантов уехали на родину и теперь не могут вернуться. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, уже есть опыт «точечного» завоза строителей на определённые участки за счёт работодателя.

В период, когда количество заболевших пока не стабилизировалось, мы не можем рисковать — многие обращаются с просьбами открыть границу для мигрантов. Но мы ищем пути, возможности сделать это хотя бы точечно, — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Он подчеркнул, что проблема нехватки рабочих рук на стройках Москвы и Подмосковья набирает «угрожающие масштабы».

Как писал NEWS.ru, российские власти не рассматривают ввод системных ограничений в строительстве из-за пандемии коронавируса. Исключением могут быть точечные случаи, когда на стройплощадке произошла вспышка заболеваемости COVID-19. В Москве и Московской области ранее были введены ограничения из-за большой концентрации населения и увеличения числа заболевших, после чего именно в этих регионах произошёл большой провал по жилью.