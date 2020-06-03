На Кубани пообещали не сажать всех приезжих в обсерваторы

https://static.news.ru/photo/acea10e8-a5b0-11ea-b79d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Краснодарский край откажется от части связанных с коронавирусом ограничений для туристов. Власти региона уточнят конкретные детали ослабления ограничительных мер на совещании 4 июня.

Об этом «Политике сегодня» рассказал депутат Госдумы РФ, член регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 Иван Демченко. Он отметил, что в регионе выявлением заболевших кроме медиков занимаются казаки и полицейские. Также Демченко коснулся темы обсерваторов.

Если человек приедет в Краснодарский край к кому-то, то в обсерватор его сажать не будем. Он обязан будет назвать адрес родственников и их телефон. Будем контролировать, — сообщил депутат.

По словам Демченко, туристический сезон может быть прерван в случае очередной вспышки коронавирусной инфекции. Однако откладывать открытие сезона нельзя, так как до 70% населения Кубани, проживающих в частном секторе, обеспечивают свое существование за счёт туристов.

Все санатории Краснодарского края, у которых есть лечебная база, готовы принимать гостей с 6 июня. Демченко заверил, что учреждения с медицинской лицензией в достаточной степени оборудованы для выявления коронавируса.

На Кубани за время пандемии выявлено 4068 случаев COVID-19. Жертвами коронавируса стали 38 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в Краснодарском крае ввели мораторий на курортный сбор до конца 2020 года.