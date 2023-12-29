На Камчатке река затопила питомник ездовых собак «Авача-мэй»

Фото: t.me/Fateev_A_E

Река Авача в Елизовском районе вызвала затопление территории питомника ездовых собак, сообщили в Telegram-канале «Камчатский север». Вода из реки достигла поймы, а затем и питомника, находящийся примерно в десяти километрах от города Елизово.

По данным сообщения, собаки находятся в безопасности, но требуется помощь. Необходимы сено, доски, участие волонтеров, а также укрепление дамбы и другие материалы для помощи в ликвидации последствий затопления. В питомнике находится несколько десятков ездовых собак.

Напомним, в ноябре после ливней в Турции вышли из берегов Эгейское и Средиземное моря. В результате оказались затоплены крупные города, в том числе Анталья и Измир. Главное управление метеорологии страны ранее объявило предпоследний, «оранжевый» уровень опасности для 44 провинций Турции.

Ранее МЧС России сообщило о более чем 350 эвакуированных в Крыму из-за непогоды. 118 из них находятся в шести пунктах временного размещения. Наряду с этим в министерстве подтвердили гибель одного человека и заявили о 10 пострадавших.

До этого Аксенов заявил, что жители Крыма, чье имущество пострадало в результате урагана, получат компенсации. Размер выплат будет зависеть от степени ущерба. В частности, в случае полной потери имущества сумма компенсации составит от 100 до 300 тысяч рублей на человека. При частичной утрате — 50 тысяч рублей.