07 ноября 2025 в 10:36

На Камчатке ищут выбросившую младенца женщину

На Камчатке объявили вознаграждение за информацию о выбросившей младенца матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске-Камчатском объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей за сведения о женщине, выбросившей новорожденного ребенка. Трагедия произошла в 2024 году, но личность подозреваемой пока не установили, сообщает управление СК России по Камчатскому краю.

Тело младенца обнаружили на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском. По предварительным данным, мальчик родился доношенным и живым. Когда его нашли, ребенок был завернут в пододеяльник с изображением леопардов.

УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в 1 млн рублей за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Крыма попала в тюрьму за убийство новорожденного ребенка. По данным следствия, женщина родила и выбросила младенца в выгребную яму туалета. Соседи услышали детский плач и вызвали полицию. Ребенок умер от переохлаждения до прибытия медиков. Известно, что у осужденной есть еще двое несовершеннолетних детей. Их отправили в реабилитационный центр.

До этого житель дома в улyce Дэдэ-Ичетуй в Джидинском районе Бурятии убил новорожденную дочь, которой был один месяц. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение.

Камчатка
Петропавловск-Камчатский
дети
младенцы
