Мужчина попытался поджечь военкомат в Приморье

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Мужчина попытался поджечь военкомат в Приморском крае, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в городе Артем. Злоумышленник бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

В результате загорелась рама окна на первом этаже, однако спустя непродолжительное время огонь потух. Правоохранители нашли на месте происшествия еще три бутылки с горючей жидкостью и пластмассовую коробку. Мужчина был объявлен в розыск.

Ранее во Владивостоке был задержан подросток, который готовился к поджогу одного из военных комиссариатов города. Согласно данным следствия, молодой человек прошел двухмесячное «обучение», где его готовили к реализации террористических актов. «Курс» обвиняемый нашел в интернете. Принимая решение о его прохождении, юноша руководствовался радикальными политическими взглядами, неприязнью к СВО и действующей власти. Молодого человека заключили под стражу на срок до 9 ноября.

7 сентября женщина облила дверь военкомата в Санкт-Петербурге горючим веществом, а потом стала закидывать учреждение камнями, снимая все это на телефон. Злоумышленницу задержали очевидцы, они же и вызвали полицию. Поджигательницей оказалась 58-летняя сотрудница «Водоканала», которую «зомбировали» кураторы.