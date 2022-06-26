Мотоцикл въехал в толпу зрителей на соревнованиях под Екатеринбургом

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Соревнования по мотокроссу

В Свердловской области мотоцикл въехал в толпу зрителей во время соревнований. Информации от организаторов о пострадавших пока нет, передаёт RT.

Инцидент произошёл в Ирбите на чемпионате России по мотокроссу с колясками. В видеоролике с места происшествия видно, что один мотоциклов виляет, съезжает с трассы, а затем переворачивается, влетая в стоящих людей.

23 июня в ДТП попал депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев, передвигавшийся на мотоцикле BMW. На видео с места происшествия видно, что парламентарий ехал на большой скорости по Кутузовскому проспекту, однако в какой-то момент не справился с управлением. Мотоцикл перевернулся, а депутат упал на асфальт.

В Подмосковье в населённом пункте Красная Пойма столкнулись два автомобиля, один из которых протаранил группу детей, передвигавшихся на велосипедах. В результате ДТП пострадали 11 человек, семеро из которых дети. Кроме того, один взрослый погиб.