https://static.news.ru/photo/bc5af214-5587-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с. В связи с этим МЧС рекомендует не парковать автомобили под деревьями и обходить стороной шаткие конструкции.

В период с 18:30 22 февраля до 10:00 23 февраля местами в Москве ожидается усиление ветра порывами 14–​19 м/с, — сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МЧС.

Уточняется, что ветер будет дуть с юга и юго-запада.

Как писал NEWS.ru, ранее в Гидрометцентре России сообщили о «жёлтом» уровне погодной опасности в Московской области с 22 до 24 февраля. По данным синоптиков, в это время на территории Московского региона будет дуть порывистый ветер. Кроме того, в День защитника Отечества на территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность.