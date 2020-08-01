12 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 12 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 13 смертей. Общее число смертей достигло 4488.

По данным на утро 30 июля, в столице было выявлено 242 049 случаев заражения, 690 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 845 443 человека (+5368 за последние сутки), 14 083 пациента погибли (+94 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.