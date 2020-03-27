https://static.news.ru/photo/1b37bb38-705d-11ea-9db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Кинотеатры только в 38 регионах закрылись после поручения правительства о приостановке их деятельности из-за коронавируса, остальные российские субъекты своевременно не отреагировали на это решение.

В 38 субъектах РФ высшие должностные лица и органы исполнительной власти своевременно отреагировали на поручение и приняли нормативные акты, приостанавливающие деятельность, — сообщает ТАСС со ссылкой на письмо председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

По его словам, в остальных регионах кинотеатры и детские развлекательные зоны продолжают работу до настоящего времени, так как органы исполнительной власти затягивают принятие решения. Между тем, подчеркнул Березин, мера по приостановке их деятельности должна быть обязательной в период предстоящей выходной недели.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить меры по борьбе с коронавирусом. Все кинотеатры и ночные клубы временно прекратят свою работу. Кроме того, в стране запрещается курение кальянов в кафе, ресторанах и барах.

Также сообщалось, что правительство России рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение на своих территориях массовых и развлекательных мероприятий, в том числе спортивных и выставочных, с очным присутствием граждан. С целью профилактики коронавируса рекомендовано прекратить оказание подобных услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и на аттракционах.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли четыре человека.