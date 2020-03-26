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Правительство России рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение на своих территориях массовых и развлекательных мероприятий, в том числе спортивных и выставочных, с очным присутствием граждан.

Как сообщается на сайте кабмина, также с целью профилактики коронавируса рекомендовано прекратить оказание подобных услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и на аттракционах.

Кроме этого, власти посоветовали запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи начали получать уведомления об отмене сеансов в кинотеатрах столицы. Правительство РФ поручило региональным властям закрыть развлекательные заведения на время карантина. Также из-за коронавируса кинотеатры, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения закрывают в Московской области.