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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить меры по борьбе с коронавирусом. Все кинотеатры и ночные клубы временно прекратят свою работу.

Кроме того, в стране будет запрещено курение кальянов в кафе, ресторанах и барах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям России в связи с ситуацией с коронавирусом. Он рассказал, что власти не планируют закрывать Северную столицу, но попросил туристов повременить с поездками в город. Глава региона считает, что приезд туристов может быть опасен как для города, так и для самих граждан.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции. В Москве ввели режим повышенной готовности, на карантин ушли школы и высшие учебные заведения. Москвичам старше 65 лет, которые попадают в группу риска, запретили выходить на улицу.