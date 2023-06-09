Мишустин создал комиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области

Фото: Russian State Duma Press Service/globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин учредил комиссию правительства с целью устранения последствий наводнения на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщили в пресс-службе кабмина. Это решение было принято в ответ на соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение № 1500-р о создании правительственной комиссии по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС, — говорится в тексте заявления.

Как сообщается, комиссией будет руководить вице-премьер Марат Хуснуллин. В её состав также вошли министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой и исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Комиссия также включает в себя представителей различных министерств и ведомств, включая Минпромторг, Минфин, Минтранс, Минэнерго.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек, в медицинских учреждениях региона находятся 62 пострадавших. По его словам, ущерб, нанесенный региону после подрыва станции, оценивается минимум в 1,5 млрд рублей. Из пострадавших районов эвакуированы пять тысяч человек, а в пунктах временного размещения находится около тысячи человек.