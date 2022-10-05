ВС России уничтожили более 300 бойцов ВСУ в Донбассе и под Харьковом ВС России уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Лисичанском направлении и более 300 в Донбассе и под Харьковом

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Вооруженные силы России уничтожили за сутки до 70 бойцов ВСУ на Лисичанском направлении и свыше 300 в Харьковской области, ДНР и ЛНР, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 бойцов ВСУ.

На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами, — сказал Конашенков.

Кроме того, «в ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными». Были уничтожены семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами, сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России ликвидировали около 270 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Также были уничтожены пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.