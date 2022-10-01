МО России: на Николаево-Криворожском направлении уничтожены 270 бойцов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России ликвидировали около 270 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что также были уничтожены пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Конашенков также отметил, что в районе населенного пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом ликвидировали временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. По данным Минобороны, уничтожено более 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.

Кроме того, в районе Новополь Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны нейтрализовано более 100 человек убитыми и ранеными. Также ВС России удалось уничтожить два танка и шесть автомобилей.

Также ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье. В ходе операции ликвидировали до 60 военнослужащих. Кроме того, войска противника потеряли 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня «HIMARS»

В российском военном ведомстве также уточнили, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки ликвидировали более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.

Ранее стало известно, что Минобороны России сообщило об отводе войск из Красного Лимана. Конашенков объяснил это тем, что украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.