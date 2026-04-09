Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 07:37

Минобороны назвало количество ликвидированных за двое суток боевиков ВСУ

Операторы БПЛА ВС России уничтожили 30 боевиков ВСУ за двое суток

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск за двое суток уничтожили в районе Константиновки более 30 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операторы беспилотников продолжают увеличивать число ударов по позициям противника на данном участке фронта.

По данным ведомства, удары наносятся точечно и сопровождаются контролем результатов.

За последние двое суток уничтожено более 30 человек личного состава противника. Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания и эффективное поражение живой силы ВСУ, — говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что слаженная работа беспилотников и других подразделений позволяет держать противника под огневым давлением. В результате срываются попытки украинских подразделений закрепиться на позициях и провести перегруппировку в районе Константиновки.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, как будут бороться в России с дронами на ИИ. Планируется создать новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ. Он сообщил, что российские военные уже получили образцы электронных плат таких дронов, что поможет в поиске эффективного решения проблемы.

БПЛА
Россия
Украина
ВСУ
Минобороны РФ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.