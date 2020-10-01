Министр здравоохранения Самарской области заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ad78d5ea-03f6-11eb-b2e3-fa163e074e61_660.jpg Армен Бенян Фото: samregion.ru

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян подхватил новую коронавирусную инфекцию. Его тест на COVID-19 оказался положительным.

Я тоже прохожу лечение от новой коронавирусной инфекции. Свой положительный анализ я получил около двух дней назад, — отметил министр во время прямого эфира в группе правительства Самарской области в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, он продолжает исполнять своим обязанности. Работает удалённо.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. Её симптомы в начале болезни напоминают симптомы ОРВИ и гриппа, но в ряде случаев приводят к тяжёлой пневмонии и даже смерти. Болезнь продолжает распространяться по миру. COVID-19, по последним данным, обнаружили у 34,2 млн человек, более миллиона из них скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом. Болезнь протекает в лёгкой форме. В настоящее время чиновник перешёл на дистанционный режим работы. Также COVID-19 был выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.