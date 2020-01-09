https://static.news.ru/photo/92be6d24-32c2-11ea-87db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что 11 и 12 января в столице ожидаются слякоть и небольшой снег. Понижение температуры возможно только в последней декаде января.

Температура воздуха в ближайшие сутки — около 0 градусов, а в субботу и воскресенье по региону она будет слабо отрицательной — от 0 до −5 градусов, — сообщила «Москве 24» Позднякова.

По её словам, атмосферное давление тоже существенно не изменится. Сейчас оно немного пониженное — 745 мм ртутного столба, а в последующие дни может подрасти до 747 мм.

То, что первая половина зимы в столичном регионе выдалась относительно тёплой, это не исключение. Такие зимы уже были, — подчеркнула метеоролог.

Как писал NEWS.ru, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 12 января ночная температура в Москве снизится до минус семи градусов. По его словам, будет наблюдаться постепенный переход от «крымской» зимы с мощными оттепелями, которые сводили на нет снег, к «еврозиме». Температурный режим останется мягким, то есть дневные температуры будут колебаться около ноля, а в ночные часы понижаться. Снежный покров к наступлению старого Нового года составит 7–12 сантиметров, что, впрочем, ниже обычных для этого времени года значений.