Мэрия Хабаровска: на акцию в поддержку Фургала вышли 6,5 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/f7e04f88-ce35-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: khv.ldpr.ru

Очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала 6,5 тысячи участников, сообщает мэрия города.

По оценкам администрации, на площадь перед зданием правительства пришли три тысячи человек, во время шествия к ним присоединились ещё 3,5 тысячи человек.

Напомним, в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 участников, — говорится в сообщении мэрии.

Также администрация города напомнила, что в связи с пандемией коронавируса и ростом в крае заболеваемости в регионе действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены.

Как передаёт портал DVHAB, постепенно люди начинают расходиться, оставшиеся скандируют лозунги в адрес врио губернатора Михаила Дегтярёва, его призывают покинуть пост. По улице Пионерской тем временем движется автоколонна участников акции, в руках у водителей и пассажиров флаги и плакаты.

Акции протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края проходят уже две недели, с 11 июля 2020 года. Как правило, люди массово собираются в выходные. По разным данным, на улицы выходит от 10 тысяч до 50 тысяч человек.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля , его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв решил покинуть Хабаровск во время проведения митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и совершить облёт региона.