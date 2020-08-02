Мэр Ялты: туристы, на которых напал охранник, сами его спровоцировали

https://static.news.ru/photo/c64d8a3a-d4c5-11ea-b29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: yalta.rk.gov.ru

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт прокомментировал нападение охранника-казака с нагайкой на семью на одном из пляжей города. Он заявил, что туристы сами спровоцировали мужчину.

По его словам, санаторий «Форос», охранник которого напал на людей, является одним из лучших в регионе, говорится на сайте городской администрации.

То, что произошло, больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялты, — подчеркнул градоначальник.

Он уверен, что путешественники сами начали конфликт, так как грубо общались с охранником и сбили его головной убор. Инцидент произошёл на лечебном пляже, доступ куда обнаружен.

При этом политик признал, что произошёл вопиющий случай и назвал его недопустимым.

После ЧП в санатории сообщили, что охранника уволили.

Как писал NEWS.ru, приехавшая в Крым туристка рассказала, что её семью с четырёхлетним сыном прогнали с пляжа в Форосе. Охранник, являющийся казаком, угрожал ей нагайкой.

Он требовал от туристов покинуть пляж, так как на нём якобы могут отдыхать только постояльцы санатория «Форос». Мужчина снял с пояса нагайку и угрожал применить её. Затем он увидел телефон в руках женщины и выбил его из её рук.