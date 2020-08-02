Мэр Ялты: туристы, на которых напал охранник, сами его спровоцировали

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт прокомментировал нападение охранника-казака с нагайкой на семью на одном из пляжей города. Он заявил, что туристы сами спровоцировали мужчину.
По его словам, санаторий «Форос», охранник которого напал на людей, является одним из лучших в регионе,
То, что произошло, больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялты, — подчеркнул градоначальник.
Он уверен, что путешественники сами начали конфликт, так как грубо общались с охранником и сбили его головной убор. Инцидент произошёл на лечебном пляже, доступ куда обнаружен.
При этом политик признал, что произошёл вопиющий случай и назвал его недопустимым.
После ЧП в санатории сообщили, что охранника уволили.
Как писал NEWS.ru, приехавшая в Крым туристка рассказала, что её семью с четырёхлетним сыном прогнали с пляжа в Форосе. Охранник, являющийся казаком, угрожал ей нагайкой.
Он требовал от туристов покинуть пляж, так как на нём якобы могут отдыхать только постояльцы санатория «Форос». Мужчина снял с пояса нагайку и угрожал применить её. Затем он увидел телефон в руках женщины и выбил его из её рук.
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