Мэр Владивостока заразился коронавирусом

Действительно, глава Владивостока Олег Гуменюк на больничном с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Он находится в городе, — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
В администрации города отметили, что во время отсутствия Гуменюка его обязанности исполняет первый заммэра Владивостока Наталья Соколова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусом заразился премьер-министр Карелии Александр Чепик. Также инфекция выявлена у его заместителя по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова и заместителя по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.
За последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За последние сутки успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом, их общее число составляет 1 335 141. Также за минувшие 24 часа скончались 256 пациентов с COVID-19.