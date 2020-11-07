Мэр Владивостока заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8d275104-226e-11eb-b7db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи поставили мэру Владивостока Олегу Гуменюку диагноз COVID-19.

Действительно, глава Владивостока Олег Гуменюк на больничном с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Он находится в городе, — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В администрации города отметили, что во время отсутствия Гуменюка его обязанности исполняет первый заммэра Владивостока Наталья Соколова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусом заразился премьер-министр Карелии Александр Чепик. Также инфекция выявлена у его заместителя по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова и заместителя по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.

За последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За последние сутки успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом, их общее число составляет 1 335 141. Также за минувшие 24 часа скончались 256 пациентов с COVID-19.