Мать с двумя малолетними детьми сгорела в частном доме под Новосибирском

Фото: vk.com/proc_54

В Новосибирской области при пожаре в частном доме сгорела мать с двумя малолетними детьми, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на правоохранительные органы. В региональном следственном комитете уточнили, что по факту гибели трех человек в поселке Петровский Ордынского района возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело о гибели при пожаре в Ордынском районе трех человек, в том числе двух малолетних детей, — рассказали в ведомстве.

Один погибший ребенок был 2019 года рождения, второй — 2016-го. Пожар разгорелся вечером 15 января. Следователи уже осмотрели место трагедии. Образцы веществ были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль региональной прокуратурой.

Пожар ранее охватил частный дом в селе Чемодановка Пензенского области, в результате чего погибли пенсионерка и два ее внука. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

До этого два человека погибли при пожаре в бытовках в Пензе. Пламя охватило постройку площадью около 300 кв. м. Тела погибших обнаружили при разборе конструкций. В тушении возгорания участвовали 29 специалистов и пять единиц техники МЧС России.