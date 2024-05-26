Машина подрезала самолет в российском аэропорту Авто подрезало самолет на стоянке в петербургском аэропорту Пулково

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Автомобиль подрезал самолет Ан-26, который прибыл на стоянку в петербургском аэропорту Пулково, сообщает Telegram-канал SHOT. Сотрудник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на взлетно-посадочную полосу впереди воздушного судна, которое следовало рейсом из Костромы в Санкт-Петербург.

Самолет остановился в 50 метрах от автомобиля. Пассажиров срочно эвакуировали из самолета, пострадавших не было. По предварительным данным, работник не имел разрешения на управление автомобилем на территории аэропорта. Прокуратура проведет проверку по данному случаю.

Ранее шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways в зону турбулентности. Борт летел из Дохи в Дублин. В момент происшествия он находился над Турцией. При этом самолет не делал экстренных посадок и штатно приземлился в Ирландии.

Также более 70 человек пострадали из-за сильной турбулентности во время полета самолета авиакомпании Singapore Airlines, который направлялся из Лондона в Сингапур. Шестеро участников события получили тяжелые травмы, а еще два пассажира скончались.