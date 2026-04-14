14 апреля 2026 в 12:13

Лжесиловики с оружием напали на курьеров

В Подмосковье задержали лжесиловиков, напавших на доставщиков техники

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полицейские задержали в Мытищах четверых участников организованной этнической группы, напавших на двух доставщиков техники, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, они вымогали у потерпевших 10 млн рублей.

Напуганные водитель и пассажир перевели на указанный нападавшими банковский счет более 300 тыс. рублей. После этого правонарушители продиктовали номер криптокошелька и потребовали в течение недели пополнить его на сумму 10 млн рублей, — отметила Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции смогли установить личности подозреваемых и при поддержке Росгвардии задержали их по местам проживания. Задержанными оказались трое выходцев из стран Закавказья и житель Москвы в возрасте от 23 до 35 лет, один из которых ранее был судим за кражу и грабеж.

Ранее в городе Октябрьском Республики Башкортостан были задержаны четверо сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в вымогательстве. В отношении них организована служебная проверка. По предварительной информации, полицейские задержали троих граждан, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

