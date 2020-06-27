Люберецкие дольщики перекроют улицу в день голосования

https://static.news.ru/photo/04a0aaec-b937-11ea-bc03-fa163e074e61_660.jpg Фото: novostroy-m.ru

Дольщики двух строящихся жилищных комплексов намерены 1 июля устроить пикеты и перекрыть улицу Кирова в Люберцах. По их словам, стройка ЖК остановилась, а официальные власти от них только отмахиваются.

Мы будем вынуждены выйти с пикетом к администрации. Другого способа заставить официальные власти обратить на себя внимание мы не видим, — цитирует Telegram-канал «Подъём» письмо одного из дольщиков главе Люберец Владимиру Ружицкому.

26 июня Тверской суд Москвы вынес решение об аресте директора компании-застройщика «Ареал» и сына депутата Мособлдумы Артёма Коханого по делу о вымогательстве в особо крупном размере. И теперь дольщики ЖК «Карамельный» и Twin House опасаются полной остановки строительства.

Как писал NEWS.ru, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев заявил, что более 3 тысяч строящихся жилых домов в России являются проблемными. Министр сообщил о начале работы системы, в которой специалисты Минстроя видят «практически каждый строящийся дом» и могут оценить ход строительства. С помощью этой системы удалось зафиксировать 3107 проблемных объектов. Якушев отметил, что эти стройки можно условно разделить на четыре группы. По 1818 объектам открыто конкурсное производство, по 318 — осуществляется иная процедура банкротства. Две другие группы составили дома с нарушением срока строительства и срока передачи. Министр также напомнил о проблеме обманутых дольщиков, которую нужно решать как можно более оперативно. По его словам, на компенсации этим гражданам в течение двух лет будут выделяться средства из федерального бюджета.