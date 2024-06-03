Лихач задавил отца с двумя детьми на пешеходном переходе в Нальчике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нальчике водитель иномарки задавил мужчину с двумя малолетними детьми, переходившими дорогу по пешеходному переходу, а после влетел во встречную «семерку», сообщили в пресс-службе СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике. Уголовное дело заведено, водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июня около 19:00 на улице Канукоева.

Водитель легковой автомашины, двигавшейся по улице Канукоева в городе Нальчике, допустил наезд на мужчину и его малолетних детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, после чего произошло столкновение с другой автомашиной, — сказано в сообщении СК РФ по республике.

Травмы пешеходов — мужчины и детей — оказались несовместимы с жизнью. Все они погибли на месте. Водитель отечественной легковушки, а также женщина-пассажир иномарки доставлены в больницу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Под Еланью Волгоградской области четырехлетний мальчик случайно задавил на отцовской машине двухлетнюю сестру. Спасти девочку не удалось — от травм она скончалась в реанимации.