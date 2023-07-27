Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нигере, где военные предприняли попытку захватить власть, нужно восстановить конституционный порядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала. При этом он обратил внимание на двоякую оценку госпереворотов со стороны западных стран, которые осудили переворот в африканской стране, но не на Украине.

Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок. Переворот (в Нигере) осудил госсекретарь США Блинкен, англичане осудили, генсек ООН — все они сказали, что недопустимо менять власти недемократическим путем. В этой связи, конечно же, вспоминаешь февраль 2014 года, госпереворот на Украине, когда в ответ на наши недоуменные вопросы к Западу, который гарантировал нарушенные оппозицией соглашения, почему они не могут призвать оппозицию к порядку, нам отвечали очень расплывчато, о том, что демократический процесс иногда бывает непредсказуемым, — сказал Лавров.

Утром 26 июля группа военнослужащих президентской гвардии Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума в столице страны Ниамее. Они потребовали от президента подписать документ о своей отставке. По данным СМИ, поводом для мятежа могло послужить намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Позднее военные Нигера объявили о свержении президента Базума. Они закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.