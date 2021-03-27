Крым подаст иски по водной блокаде против троих граждан Украины.

https://static.news.ru/photo/8b475962-8f95-11eb-8d1e-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство Крыма готовится привлечь к ответственности троих граждан Украины, имевших отношение к организации водной блокады полуострова. Как сообщил руководитель крымского парламента Владимир Константинов, скоро будут предъявлены иски.

На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трём гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей, — приводит слова Константинова РИА Новости.

Ожидается, что подача исков состоится в первом полугодии 2021 года. Глава крымского Госсовета пояснил, что речь идёт о двух бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также об одном действующем — Мустафе Джемилеве. Предварительная сумма ущерба оценивается в 1,47 трлн рублей.

До воссоединения Крыма с РФ 85% потребностей полуострова в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. После референдума Киев полностью перекрыл подачу пресной воды.

Получали столь необходимый ресурс жители региона из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако за последний год они обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва направила около 50 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, проблема водоснабжения в Крыму решится при помощи российских властей, никаких просьб к Украине по этому вопросу не будет. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.