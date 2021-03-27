Власти Крыма не будут просить Украину возобновлять подачу воды

https://static.news.ru/photo/740ba3c8-8ef2-11eb-831d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Проблема водоснабжения в Крыму решится при помощи российских властей, никаких просьб к Украине по этому вопросу не будет, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Депутат отметил, что нанесённый полуострову действиями Киева ущерб должен быть возмещён, а водной блокаде необходимо дать правовую оценку.

Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют, — сказал Гемпель РИА Новости.

Ранее глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допустил возобновление поставок воды в Крым, если в регионе произойдёт гуманитарная катастрофа. По его словам, этому должны предшествовать переговоры.

Проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители региона получают воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения.

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и Российской Федерации в результате перекрытия Украиной канала. Эти данные используют для инициации судебного иска и предъявления претензий организаторам водной блокады, писал NEWS.ru.