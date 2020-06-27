Коммунистка из Вологды попыталась проголосовать дважды

https://static.news.ru/photo/61eaa134-b898-11ea-b639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Newsvo.ru | Новости Вологды и области/vk.com

Избирательная комиссия Вологодской области зафиксировала нарушение при голосовании по поправкам в Конституцию РФ — женщина дважды отдала свой голос: сначала в помещении участка, а затем на придомовой территории. О ней уже сообщили в ЦИК и МВД.

На одном из избирательных участков города Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своём голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории, — цитирует ТАСС сообщение регионального избиркома.

Председатель облизбиркома Денис Зайцев сообщил об инциденте в ЦИК РФ и в УМВД России по Вологодской области. Двойное голосование сочли спланированной провокацией. Так как женщина является членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от Коммунистической партии, она не могла не знать, что нарушает закон. По данному факту правоохранители уже начали проверку.

Как писал NEWS.ru, более 21 млн человек по всей России уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. За два дня после начала голосования явка, включающая проголосовавших онлайн, составила 19,49%. Участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли уже 70% подавших заявки. За 48 часов проголосовали более 823,6 тыс. человек.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Голосование с самого начала было отмечено резонансными нарушениями. Так, журналист Павел Лобков в качестве проверки системы на возможность подтасовок смог проголосовать и электронно, и очно. В ответ глава ЦИК Элла Памфилова назвала его действия «провокацией», а позднее были аннулированы все бюллетени в урне УИК, куда повторно пришёл телеведущий. Кроме него несколько раз исполнить свой гражданский долг удалось и другим людям.