Климатолог развеял миф о китайской пыли над Москвой

https://static.news.ru/photo/7b43922a-87fb-11eb-a790-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Климатолог Александр Чернокульский опроверг информацию, что пылевая взвесь, появившаяся в воздухе над столичным регионом, может быть связана с пылевыми бурями в Китае и Катаре.

Чернокульский заявил, что не знает, откуда взялась информация о том, что воздух испортили ветры из Китая.

На самом деле, если бы к нам приходила пыль из Казахстана или из Катара, то воздух был бы гораздо теплее. Температура была бы гораздо выше нормы, если бы заток был именно с юга. А ничего такого не наблюдается. Так что сейчас эпизоды повышенного содержания аэрозоля в воздухе не связаны с заносом из каких-то очень далёких регионов, — цитирует его «Радио 1».

Чернокульский добавил, что если теоретически пыль из Казахстана могло бы занести в Москву, то ни из Китая, ни из Катара она сюда попасть не может из-за горных массивов. Источник пыли, по его словам, лежит ближе, возможно в Черноземье, где сходит снег, земля подсохла, а травы ещё нет.

При этом климатолог считает, что оснований для опасений нет. Влажная и ветреная погода, установившаяся в столичном регионе, способствует тому, что пыль очень быстро осядет.

Жители Москвы уже в ближайшие 10–20 лет почувствуют на себе климатические аномалии, способные изменить их жизнь. В частности, резкая смена морозов и оттепелей заставила горожан носить водонепроницаемую обувь. Кроме того, нынешнее поколение столичных жителей стало использовать зимой зонт. Летние изменения климата тоже отразится на одежде, писал NEWS.ru.