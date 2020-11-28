Калининградская область вышла на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/b53a91ac-32df-11eb-bec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Калининградской области вышла на плато. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Он отметил, что за прошедшее время существенно вырос объём тестирования на COVID-19 и сейчас находится на уровне не менее 3,6 тыс. тестов в сутки. По его словам, текущая ситуация с заболеваемостью отвечает прогнозам.

Думаю, что сейчас это, собственно говоря, оно (плато. — NEWS.ru) и есть. Мы, кстати, примерно в этот, если можно так сказать, диапазон и целились. Мы понимали на этапе сентября — октября, куда мы примерно будем идти с точки зрения динамики, которую мы наблюдаем, — цитирует Алиханова РИА Новости.

Губернатор отмечает, что в регионе выявляется примерно 180–190 случаев заражения коронавирусом в сутки. При этом дефицита коек в больницах не наблюдается, также сформирован план переводов стационаров под коронавирусные госпитали.

Также Алиханов заметил, что власти региона стараются не сокращать объём оказания плановой помощи. В противном случае возможны случаи отсроченной смертности, чего необходимо избежать, подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что главный врач городской поликлиники № 11 Хабаровска Вера Пак скончалась в возрасте 60 лет. Причиной смерти стали последствия коронавируса.