Кадыров заявил о необходимости ужесточения карантинных мер

https://static.news.ru/photo/15e07c66-750c-11ea-9c4f-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике необходимо ввести более строгие карантинные меры. По его словам, власти принимают соответствующие решения.

Сложившаяся в регионе ситуация требует введения более строгих карантинных мер, мы это понимаем и принимаем адекватные решения. Эти действия продиктованы необходимостью обезопасить народ, — заявил Кадыров.

Он также добавил, что начиная с 5 апреля на территории Чечни вводится режим полной изоляции. По мнению главы республики, это позволит прервать цепную реакцию передачи болезни.

Поэтому решение президента РФ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы считаю необходимым и оправданным, — подытожил он.

NEWS.ru сообщал ранее, что Кадыров принял решение оказать поддержку нуждающимся семьям республики во время карантина. Помощь получат около 33 тысяч семей.