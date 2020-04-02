Кадыров заявил о необходимости ужесточения карантинных мер

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике необходимо ввести более строгие карантинные меры. По его словам, власти принимают соответствующие решения.
Сложившаяся в регионе ситуация требует введения более строгих карантинных мер, мы это понимаем и принимаем адекватные решения. Эти действия продиктованы необходимостью обезопасить народ, — заявил Кадыров.
Он также добавил, что начиная с 5 апреля на территории Чечни вводится режим полной изоляции. По мнению главы республики, это позволит прервать цепную реакцию передачи болезни.
Поэтому решение президента РФ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы считаю необходимым и оправданным, — подытожил он.
NEWS.ru сообщал ранее, что Кадыров принял решение оказать поддержку нуждающимся семьям республики во время карантина. Помощь получат около 33 тысяч семей.
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