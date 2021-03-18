Кадыров: угрозы для журналистов «Новой газеты» нет

https://static.news.ru/photo/32f6d6fc-881a-11eb-b895-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистам «Новой газеты» после публикаций о якобы внесудебных расправах в республике ничего не угрожает. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Её главным героем стал бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он сообщил об убийствах как минимум 13 человек.

После этого правительство Чечни и общественники республики заявили, что все обвинения ложные, и потребовали закрыть издание.

Что касается «угрозы журналистам», я нигде не видел даже малейшего намёка для такой тревоги, — цитирует его «Интерфакс».

Позднее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «нападки» «Новой газеты». Однако в Кремле ответили, что обращения «не по адресу» и силовикам нужно обратиться в суд.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гезмахмаев рассказал о страхе главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам экс-полицейского, Кадыров-младший боится бойцов полка имени своего отца. Он также заявил, что участие главы региона Рамзана Кадырова в спецоперациях является постановкой. По словам экс-полицейского, политик только «красовался» перед камерами, в то время как всю «грязную работу» за него делали простые бойцы.

Он также вспомнил об одной из операций, в которой принимал участие его полк. Дело было в 2016 году. Тогда задержанных, изначально безоружных, привезли на место и заставили бежать с пригорка, а потом расстреляли, «как зайцев».