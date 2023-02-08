Кадыров сообщил о взятии укрепрайона под Соледаром Кадыров: бойцы «Ахмата» отбили укрепрайон в селе Берестовое и нанесли ВСУ ощутимый урон

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» смогли взять под контроль населенный пункт Берестяное под Соледаром, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российские военные смогли нанести серьезный удар по живой силе противника. Он опубликовал видео с раненым солдатом ВСУ, которому оказали помощь российские медики.

В районе села Берестовое ДНР в результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон. В ходе огневого контакта наши бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника, — написал Кадыров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной операции российская армия за последнее время на Донецком и Запорожском направлениях взяла под контроль семь населенных пунктов Украины. Так, были заняты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Шойгу добавил, что успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.