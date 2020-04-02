Кадыров раздаст продовольственные наборы 33 тысячам семей в Чечне

https://static.news.ru/photo/cf55f5f0-747a-11ea-9860-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение оказать поддержку нуждающимся семьям республики во время карантина. На заседании Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции он сообщил о том, что 33 тысячи семей получат продовольственную помощь.

Мы не оставим ни одну семью без еды. Завтра 33 тысяч семей получат продуктовый набор от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, — привёл слова Рамзана Кадыров региональный телеканал Grozny.tv.

Отмечается, что первый заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Иса Тумхаджиев будет осуществлять продуктовые наборы. Ожидается, что на распределение и доставку помощи уйдёт около двух дней.

Глава Чечни также выразил благодарность жителям республики за соблюдение режима карантина.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Он отметил, что через какое-то время заново протестируется, так как общается с разными людьми и не хочет стать переносчиком вируса.