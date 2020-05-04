Кабмин распорядился выделить деньги на переоснащение медсанчасти МВД Москвы

https://static.news.ru/photo/377fe4a2-8ded-11ea-adf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Столичные власти должны предоставить из городского бюджета средства на перепрофилирование Медико-санитарной части МВД России по Москве для борьбы с COVID-19, распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Документ опубликован на портале правовой информации. В нём сказано, что заключение соглашений с московским правительством необходимо обеспечить МВД.

Из бюджета Москвы на перепрофилирование и оснащение федерального казённого учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД РФ по Москве» в целях оказания медицинской помощи и лечения в стационарных условиях пациентов с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на неё, на материальное стимулирование медицинского персонала, а также на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для изоляции лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом, — говорится в тексте распоряжения.

При этом в Москве уже перепрофилировали одно из медучреждений ведомства. Им стал клинический госпиталь МВД России. Сейчас весь стационар, рассчитанный на 330 коек, принимает пациентов с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее Кабмин выделил ФСИН 2,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.