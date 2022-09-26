Хирурги удалили из мошонки пациента иголку, на которую он случайно сел Хирурги в Подмосковье удалили из мошонки пациента иголку, на которую он случайно сел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги Московской областной больницы имени профессора Розанова в городе Пушкино провели операцию по извлечению иголки из мошонки 26-летнего пациента, пишет «Московский Комсомолец». Отмечается, что английская булавка с отломанной головкой была оставлена матерью мужчины на диване и стала причиной травмы. По словам врачей, молодой человек испытывал сильнейший болевой эффект, поэтому пришлось вколоть «внушительную дозу обезболивающего».

Оперативным путем под рентген-контролем инородное тело было удалено, а через несколько дней пациент выписан, — рассказал врач-уролог Федор Бабенко.

По данным газеты, иглу оставили в отделении хирургии, а позже добавили в созданную специалистами больницы коллекцию, в которой также оказались карандаши и спирали, которые были извлечены из других пациентов.

Ранее стало известно, как подмосковные врачи извлекли из глаза 12-летнего подростка шестисантиметровый прут, который вонзился ему в лицо во время игры в футбол. Врачам в ходе операции удалось спасти юноше зрение.

До этого врачи из травмпункта Мытищинского района вытащили из ноги мужчины семисантиметровую иглу, о которой он даже не подозревал. Он обратился в учреждение с жалобами на боли в области правого тазобедренного сустава. Выяснилось, что источником проблемы является швейная игла, которая застряла в бедре.