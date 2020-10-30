Хабаровчане вновь собрались на акцию в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/b98a270a-1b28-11eb-9af9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Хабаровска в очередной раз пришли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам журналистов, на площади Ленина собралось 200–300 митингующих.

Как пишет DVHAB.ru, в этот раз в акции принимает участие меньшее количество людей, так как участники устали от митингов, на которые не обращают внимания власти, своё влияние оказала и плохая погода.

Протестующие выкрикивают лозунги, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют им разойтись по домам, напоминая, что акция не санкционирована.

Бывшего главу Хабаровского края задержали 9 июля и этапировали в Москву. По версии СК РФ, Сергей Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. В регионе регулярно проходят акции в его поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Фургал впервые попал в рейтинг доверия россиян.