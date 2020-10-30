Хабаровчане вновь собрались на акцию в поддержку Фургала

Жители Хабаровска в очередной раз пришли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам журналистов, на площади Ленина собралось 200–300 митингующих.
Как пишет DVHAB.ru, в этот раз в акции принимает участие меньшее количество людей, так как участники устали от митингов, на которые не обращают внимания власти, своё влияние
Протестующие выкрикивают лозунги, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют им разойтись по домам, напоминая, что акция не санкционирована.
Бывшего главу Хабаровского края задержали 9 июля и этапировали в Москву. По версии СК РФ, Сергей Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. В регионе регулярно проходят акции в его поддержку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Фургал впервые попал в рейтинг доверия россиян.