Губернатор Ростовской области назвал регион лидером в зелёной энергетике

Ростовская область является лидером в России в сфере зелёной энергетики, заявил губернатор Дона Василий Голубев. Он рассказал, что на территории региона работают шесть ветровых электростанций и три ветропарка с объёмом инвестиций в 33 млрд рублей, передаёт издание argumenti.ru.

Когда мы начинали проекты зелёной энергетики, многие нас останавливали, говорили: не спешите... Но жизнь показала, что мы к этому приходим. Ростовская область — диверсифицированный регион с точки зрения энергетики: у нас есть атомная, гидроэнергетика, и теперь появилась альтернативная. Она занимает сегодня около 7% от общей мощности производимой электроэнергии, — сказал Голубев.

Также губернатор оценил объём инвестиций в Ростовскую область. Частные вложения, по его словам, растут четвёртый год подряд, немецкий холдинг SoWiTec планирует инвестиции в 10 млрд рублей, при этом более трети вложений составляет сектор малого и среднего предпринимательства.

Ранее Голубев рассказал, что в Ростове-на-Дону планируют запустить скоростные трамваи. Инфраструктура для них в городе будет создана в рамках концессионного соглашения, а на проект планируется направить 51,18 млрд рублей.