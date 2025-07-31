Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 18:16

Губернатор раскрыл подробности атаки БПЛА на Пензу

Губернатор Мельниченко: пожар после атаки БПЛА в Пензе потушили

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Девять беспилотных летательных аппаратов украинского производства совершили атаку на промышленный объект в Заводском районе Пензы, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, в результате ударов возник пожар на территории предприятия, его уже потушили.

Сегодня рано утром была совершена атака беспилотников на одно из предприятий в Заводском районе города Пенза. Девять беспилотных летательных аппаратов взорвалось на территории предприятия, — сказал он.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью 100 квадратных метров. На месте работали 48 спасателей и 13 единиц спецтехники. Обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в Пензе из-за атаки дронов ВСУ произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, был слышен громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из районов города увидели густой дым. ГУ МЧС России по региону отметили, что в Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».

ВСУ
БПЛА
СВО
Пенза
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Умер основатель Independent Media и экс-президент РБК Дерк Сауэр
Стало известно, как погибла биатлонистка Дальмайер
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.