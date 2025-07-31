Губернатор раскрыл подробности атаки БПЛА на Пензу Губернатор Мельниченко: пожар после атаки БПЛА в Пензе потушили

Девять беспилотных летательных аппаратов украинского производства совершили атаку на промышленный объект в Заводском районе Пензы, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, в результате ударов возник пожар на территории предприятия, его уже потушили.

Сегодня рано утром была совершена атака беспилотников на одно из предприятий в Заводском районе города Пенза. Девять беспилотных летательных аппаратов взорвалось на территории предприятия, — сказал он.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью 100 квадратных метров. На месте работали 48 спасателей и 13 единиц спецтехники. Обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в Пензе из-за атаки дронов ВСУ произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, был слышен громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из районов города увидели густой дым. ГУ МЧС России по региону отметили, что в Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».