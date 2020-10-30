Губернатор Подмосковья получил второй укол вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e44bce0a-1aa9-11eb-8a06-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: andreyvorobiev/instagram.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв второй раз привился вакциной от коронавируса.

Всё отлично. Готов к труду и обороне. После первой прививки у меня всё было хорошо. Работа такая, что нужно быть в поле, потому давайте вторую прививку, — заявил глава региона во время вакцинации.

По его словам, жители региона смогут пройти вакцинацию к концу года. Сейчас власти организовывают в каждом городе Московской области пункты вакцинации. Всего их будет 62.

Специфика соблюдена, морозильники тоже закупаем, — цитирует главу региона телеканал «360».

Воробьёв заявил, что системно прививки будут делать в ноябре, а массовая вакцинация начнётся с января. Он подчеркнул, что она будет бесплатной.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Она является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин привился от коронавируса. Об этом он заявил в начале сентября на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Столичный градоначальник уточнил, что практически не ощутил никаких изменений в организме после вакцинации, кроме небольшой головной боли и «какой-то тяжести полдня».