«Граница на замке»: полковник о ситуации в Шебекино Полковник запаса Алехин рассказал о неудавшихся попытках прорыва ВСУ в Шебекино

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

ВСУ предприняли неоднократные попытки прорыва в районе населенного пункта Шебекино, но русская граница «осталась на замке», заявил полковник запаса Геннадий Алехин. Комментируя ситуацию «Царьграду», он отметил, что российские военные подразделения успели вовремя среагировать, учитывая события прошедшей недели, и поставили минные ловушки.

Вовремя наши подразделения, Минобороны в первую очередь, которые уже там находились, учитывая события недельной давности, поставили минные ловушки. <...> Были попытки прорыва еще южнее, но там действовала мелкая группа. Скажем так, на сегодняшний день граница осталась на замке, — отметил военный обозреватель.

По словам Алехина, ВСУ используют ствольную артиллерию, кочующие минометы, осколочно-фугасные и кассетные снаряды. Он уточнил, что по городу были разбросаны мины «Лепесток». Полковник предположил, что удары по Белгородской области продолжатся, об этом свидетельствует тот факт, что ВСУ «подтащили» к границе «Грады».

Алехин подчеркнул, что Украина поддерживает боевые действия фейками в социальных сетях и мессенджерах. В том числе местным жителям поступали массовые анонимные сообщения о якобы готовящейся эвакуации в центре Шебекина. Военный обозреватель отметил своевременную реакцию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который взял ситуацию под личный контроль и призвал граждан не поддаваться панике.

У меня было немного времени — и я промониторил весь этот интернетовский новостной сегмент. «Вбросов» масса, там просто мама не горюй. Уже и трупы якобы вывозят и что там только не творится, — добавил Алехин.

В оперативном штабе Белгородской области ранее опровергли информацию о новом прорыве диверсантов. До этого в Telegram-каналах появились данные о попытке украинских военных прорваться на территорию региона.