График запуска фонтанов в Москве сдвинули из-за коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На месторождении трубки «Юбилейная» на территории Мирнинского района Якутии добыли крупный алмаз и назвали его в честь Героя Советского Союза Григория Кузнецова. Об этом 27 апреля рассказали представители пресс-службы правительства республики.

Отмечается, что кристалл весом 51,92 карата — прозрачный, с желтоватым оттенком. Имя Героя Советского Союза алмаз получил в преддверии Дня Якутии, который отмечается 27 апреля. Григорий Кузнецов до войны был...