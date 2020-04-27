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График запуска фонтанов в Москве сдвинули из-за коронавируса

08:54, 27 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционный апрельский запуск фонтанов в Москве перенесли на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов, — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы приняли решение не украшать город к 1 Мая. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков.

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