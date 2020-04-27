График запуска фонтанов в Москве сдвинули из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9cfe74de-884c-11ea-b209-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Традиционный апрельский запуск фонтанов в Москве перенесли на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
Это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов, — цитирует чиновника ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы приняли решение не украшать город к 1 Мая. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, рассказал заместитель мэра Пётр Бирюков.